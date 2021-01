Governo: Marcucci (Pd), orgoglioso del lavoro fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso di ciò che questo governo ha fatto, abbiamo trasformato l'Europa e quella è una medaglia". Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "La convivenza non è stata facile, ma sapevamo che la nostra precisa volontà era tutelare la comunità nazionale", ha poi sottolineato Marcucci, il quale ha lanciato un appello ai parlamentari, e in particolare a quelli eletti nel Pd: "riflettano su dove è giusto andare".(Rin)