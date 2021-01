Germania: Comitato per l'Est dell'economia critica sanzioni Usa su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per l'Est dell'economia tedesca ha criticato le sanzioni che gli Stati Uniti hanno attuato oggi contro il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. “C'era da temere” che l'amministrazione del presidente uscente degli Usa, Donald Trump, avrebbe agito “nei suoi ultimi giorni in carica”, ha dichiarato Oliver Hermes, a capo della Commissione per l'Est dell'economia tedesca. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per Hermes le sanzioni statunitensi sul gasdotto russo-tedesco non erano, dunque, inaspettate. Il presidente della Commissione per l'Est dell'economia tedesca ha, quindi, sottolineato che “Questa, insieme a molte altre questioni, pesano sul nuovo inizio delle relazioni transatlantiche”. Il riferimento è all'insediamento alla Casa Bianca del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, domani 20 gennaio. (segue) (Geb)