Usa: Biden in lacrime lascia il Delaware alla volta di Washington

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto "orgoglioso di essere un figlio del Delaware" sottolineando quanto sia "importante per me e per la mia famiglia che il mio viaggio a Washington inizi qui". Il futuro inquilino della Casa Bianca si è rivolto ai giornalisti prima di lasciare il suo Stato d'origine alla volta di Washington Dc, dove domani si insedierà ufficialmente come 46mo presidente degli Stati Uniti. Tradendo l'emozione, Biden si è asciugato una lacrima prima di lasciare il Delaware alla volta di Washington, dove domani si insedierà alla Casa Bianca. Il presidente eletto si è asciugato una lacrima davanti alla folla ricordando il figlio Beau, ex procuratore generale del Deleware, deceduto 46enne nel 2015 per un cancro al cervello. "Ho un unico rimpianto - ha spiegato l'ex vice di Barack Obama - che lui non sia qui, perché dovremmo presentare lui come nuovo presidente". Non a caso la cerimonia si è tenuta National Guard Center di New Castle, intitolato proprio al figlio scomparso del futuro presidente Usa.(Nys)