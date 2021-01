Roma: Raggi, iniziati lavori ampliamento parco via Rosa Raimondi Garibaldi a Garbatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori di ampliamento del parco in via Rosa Raimondi Garibaldi. "Sono molte le persone che ogni giorno frequentano il parco in via Rosa Raimondi Garibaldi, un polmone verde di più di quattro ettari tra i quartieri Ostiense e Garbatella. Sono certa che saranno felici di sapere che a breve avranno a disposizione ulteriore spazio". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Sono iniziati, infatti, i lavori di ampliamento del parco: la zona precedentemente occupata dal vecchio mercato diventerà un grande prato. Sarà recintata e, all’interno, saranno allestiti cestini e panchine - spiega Raggi -. Il progetto, per cui sono stati stanziati oltre 330 mila euro, prevede la creazione di nuovi percorsi pedonali, con l’aggiunta di nuovi alberi, il miglioramento dell’impianto di innaffiamento degli orti urbani, la sostituzione del cancello principale, il rinnovamento dell’asfalto del marciapiede e la realizzazione di una nuova pavimentazione. Riqualificare il territorio, puntando sulla creazione di aree verdi è una scelta importante per noi e per l’ambiente. Continuiamo così", conclude la sindaca. (Rer)