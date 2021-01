© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che il governo non riesca a fare quello che non hanno fatto due guerre mondiali: svendere un patrimonio dei toscani e degli italiani che si chiama Monte dei Paschi di Siena, che non è proprietà di un partito ma di un Paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nell'Aula del Senato. (Rin)