Governo: Salvini, Grillo diceva che senatori a vita non muoiono mai

- "Noi speriamo che lei liberi la poltrona che sta ostinatamente difendendo in tutti i modi. Ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia cosa diceva il leader del M5s sui senatori a vita: non muoiono mai o almeno muoiono troppo tardi. Che coraggio, che volgarità. Le parole dette sono disgustose e il senatore M5s che interverrà dopo di me sono sicuro che chiederà scusa a nome di Grillo". Lo ha detto il senatore della Lega, Matteo Salvini in Aula. Immediata la replica della presidente Elisabetta Casellati. "Non mi sono sembrate appropriate le sue osservazioni. Sono irrispettose", ha osservato. (Rin)