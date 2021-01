Covid: Boccia, con ok Ema ad Astrazeneca 8 milioni dosi per trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il 29 gennaio Ema autorizzerà Astrazeneca, sono confermate le 8 milioni di dosi per il trimestre successivo". Lo avrebbe affermato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione con i rappresentanti delle regioni sulla campagna vaccinale. Nonostante alcuni ritardi sulle consegne, "resta confermato il piano trimestrale ipotizzato con le altre case farmaceutiche appena l’Ema darà il via libera sui nuovi vaccini. "Andiamo avanti uniti pretendendo il rispetto degli impegni. Ora serve essere molto rigorosi nel pretendere il rispetto della distribuzione delle dosi prodotte settimana per settimana". (Rin)