Imprese: Advant entra in Gruppo Agic, nuova realtà italiana per dati e intelligenza artificiale

- Prosegue la crescita del Gruppo Agic in ambito Data e Intelligenza artificiale, con l’annuncio della strategica alleanza con Advant, una delle più promettenti Pmi italiane in ambito tecnologico, attraverso l’acquisizione di un’importante partecipazione azionaria. Stando a quanto si legge in una nota, la joint venture nata nel dicembre 2020 si presenta sul mercato dei servizi di consulenza per medie e grandi imprese come uno dei più interessanti poli tecnologici italiani in ambito business intelligence, gestione dei dati ed intelligenza artificiale, con oltre 70 risorse specializzate in tecnologie, processi e data scientist. Stando alla nota, le competenze specifiche del mondo Microsoft (Synapse Workspace, Power Platform, Ai) unite ad ambiti tecnologici complementari quali Oracle, Sap, Tableau ed estese ai processi di Corporate performances management (Cpm), costituiscono il punto di forza dell’alleanza. “Un processo di osmosi culturale per un’integrazione che sarà a favore della crescita del Gruppo e delle singole aziende che lo compongono, con un’offerta sempre più ampia e di qualità per i nostri clienti in Italia e all’estero”, ha dichiarato Stefano Volpe, amministratore delegato di Advant. (segue) (Com)