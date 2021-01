Imprese: Advant entra in Gruppo Agic, nuova realtà italiana per dati e intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estrazione di valore dai patrimoni informativi aziendali, transazionali e destrutturati, la crescita esponenziale di generatori automatici di dati, l’esigenza di integrare fonti dati differenti, la necessità di sintetizzare velocemente, in tempo reale, gigantesche quantità di dati, prosegue la nota, sono i fattori che indicano l’area dove si concentreranno i maggiori investimenti delle imprese nei prossimi anni. “Nonostante la pandemia in corso, nonostante l'evidente crisi economica, continuiamo a guardare al futuro con determinazione, fiducia e ambizione: per questo non ci accontentiamo dei risultati raggiunti, ma vogliamo continuare ad affermarci come leader di mercato, pronti a gestire tutte le sfide con la consueta passione e competenza e con lo sguardo sempre rivolto al futuro”, ha commentato Roberto Cecilia Santamaria, managing partner del Gruppo Agic. Un gruppo con un fatturato di oltre 20 milioni di euro, con 250 professionisti specializzati e partnership con diversi atenei italiani, tra cui La Sapienza di Roma, in attività di ricerca e sviluppo. Obiettivo immediato, prosegue la nota, è quindi di operare affinché il Gruppo Agic, con l’innesto di Advant, diventi, in Italia e non solo, un centro di eccellenza Microsoft in ambito data e intelligenza artificiale. Una joint venture, conclude la nota, che rappresenta un booster per gli investimenti nelle aree dell’intelligenza artificiale, del machine learning, dei servizi cognitive e robotic process automation. (Com)