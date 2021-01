Libano: premier designato Hariri, necessario formare governo rapidamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libanese incaricato, Saad Hariri, ha sottolineato oggi la necessità di formare il nuovo governo il prima possibile e ha promesso ulteriori sforzi per garantire l'arrivo delle quantità di vaccini anti-coronavirus necessari. Al termine dell'incontro con il premier uscente Hassan Diab, Hariri ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il primo ministro (Hassan) Diab per la sua visita. Abbiamo discusso di diverse questioni, la più importante è la necessità di formare un governo il prima possibile". In precedenza, ha aggiunto il leader del partito sunnita Al Mustaqbal (Futuro), "ho mostrato più volte la disponibilità a recarmi (al Palazzo Baabda, sede della presidenza della Repubblica) in modo da formare il governo". "La mia posizione è chiara a questo proposito, e ringrazio il primo ministro Diab per quello che sta cercando di fare in proposito", ha proseguito Hariri. Oggi il premier uscente Diab ha lanciato un'iniziativa per accelerare la formazione dell'esecutivo, in stallo a causa delle divergenze tra Hariri e il capo dello Stato, Michel Aoun, sull'assegnazione dei diversi ministeri. (Res)