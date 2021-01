© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la percentuale di positivi sulla base dei tamponi effettuati in Regione Lombardia è del 3,8 per cento. Ma con questi dati come fa la Regione Lombardia ad essere zona rossa per le prossime due settimane? Ma nessuno legge questi numeri?". Se lo chiede in una nota il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier Paolo Grimoldi, osservando che "siamo veramente oltre l'assurdo". (com)