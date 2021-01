Lombardia: Erba (Mss), Consiglio boccia nostra mozione su ripristino didattica in presenza, pagano i ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Lombardia non ha approvato la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle Lombardia che chiedeva l'adozione di tutti gli strumenti necessari per procedere a un rapido ripristino della didattica in presenza degli studenti delle scuole superiori dove l'indice Rt è basso. Lo fa sapere in una nota il firmatario della mozione, Raffaele Erba. “Era una mozione importante perché indicava la strada inserita nel Dpcm per riaprire scuole e imprese di una buona parte della Lombardia”, commenta Erba, osservando che “pagano i ragazzi che non tornano a scuola e pagano molte imprese dei settori più colpiti che saranno destinate a rimanere chiuse. La Lombardia deve fare ancora molto su trasporti e sui tracciamenti per garantire il ritorno a scuola in sicurezza per i nostri studenti”. “Peccato che anche questo settore sia strumento di un cieco scontro politico da parte della maggioranza lombarda verso il governo. Il rammarico deriva soprattutto dal fatto che il costo sociale di questo immobilismo viene pagato dai nostri ragazzi e dalle nostre imprese”, conclude il consigliere pentastellato. (com)