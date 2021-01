Auto: Ad Stellantis Tavares, puntiamo al mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul mercato dell'auto cinese, i gruppi Fiat Chrysler Automobiles (Fca, Italia-Usa) e Peugeot Société Anonyme (Psa, Francia) non hanno ottenuto molto. Nata dalla fusione delle due aziende, Stellantis è quindi “l'occasione per guardare le condizioni e poi ricominciare tutto da capo”. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, secondo cui questa è “una delle maggiori sfide per i prossimi mesi, trarremo le nostre conclusioni da ciò che non ha funzionato e perché”. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Tavares ha sottolineato che “una squadra e un consiglio dedicati” di Stellantis si occuperanno del mercato cinese. Allo stesso tempo, ha aggiunto l'Ad, “non dobbiamo dimenticare che la nostra azienda e i suoi marchi sono molto redditizi sia in America sia in Europa”. Secondo Tavares, dunque, “non è mai tutto bianco o tutto nero”. Per il futuro, Stellantis dovrà prima “mettere in ordine” la propria attività in Cina. (Geb)