Usa: inaugurazione Biden, rimossi dal servizio due membri della Guardia nazionale

- Due tra gli uomini della Guardia nazionale dispiegati a Washington Dc per l’inaugurazione del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, sono stati rimossi dal servizio. Lo riferiscono i media statunitensi, precisando che i due membri della Guardia nazionale sono stati sollevati dall’incarico nell’ambito delle operazioni di controllo federali che hanno l’obiettivo di appurare che i militari non abbiano legami con gruppi estremisti. Lo ha confermato all’emittente “Cnn” un funzionario della Difesa, ma non è chiaro al momento se i due siano effettivamente collegati a gruppi estremisti né quale sia la ragione che ne ha provocato la rimozione. La Guardia nazionale ha motivato ufficialmente la decisione con questioni di “sicurezza operativa”. (segue) (Nys)