Lombardia: Bocci (Pd), si considera zona arancione ma non ritiene la scuola una priorità

- "La Lombardia si considera zona arancione, ma non ritiene la scuola una priorità". Lo dichiara in una nota Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, dopo la bocciatura della sua mozione sul "Ritorno alla didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado". “Regione Lombardia poteva fare molto per i suoi studenti, soprattutto creando le condizioni per garantire loro la sicurezza per un rientro a scuola almeno al cinquanta per cento. Ma la giunta non ritiene la scuola un servizio essenziale e non fa quel che deve per tenerla aperta. Se i ragazzi delle superiori continueranno a stare in didattica a distanza, dovranno ringraziare Fontana e il centrodestra, che, bocciando la nostra mozione, non vogliono impegnarsi”, commenta Bocci. “Le premesse e le richieste erano limpide e riguardavano azioni di competenza regionale. Ma giunta e maggioranza si sono trincerate dietro il solito gioco dello scaricabarile sulle responsabilità e le hanno respinte tutte. La Lombardia si considera zona arancione, ma non ritiene la scuola una priorità. Le nostre richieste ristabilivano un criterio di responsabilità, ribadendo che la scuola in presenza è un servizio essenziale a prescindere dal colore della zona", continua Bocci. "Regione Lombardia deve intervenire potenziando il trasporto pubblico locale, anche rivolgendosi ai privati come fanno già altre regioni, estendere i tracciamenti, vaccinare subito il personale scolastico, istituire dei presidi sanitari all’interno delle singole scuole. Insomma, dare sicurezza al rientro a scuola e chiedere in conferenza Stato-Regioni di limitare al massimo la Dad per le superiori anche in zona rossa. Non gliene è importato niente”, conclude Bocci. (com)