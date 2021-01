Brasile: India avvia esportazione vaccini a sei paesi partner, Brasilia resta fuori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermando alcune ricostruzioni della stampa regionale, Nuova Dehli è al momento più interessata a una distribuzione verso i paesi vicini. L'India, prosegue il comunicato, ha avviato il suo programma di vaccinazione in modo graduale e scegliendo le categorie prioritarie e, in considerazione dei propri bisogni, rifornirà anche Paesi partner. In previsione delle consegne è stato effettuato un programma di formazione per i gestori degli aspetti amministrativi e operativi. L'India continuerà a fornire vaccini a Paesi di tutto il mondo, si legge a conclusione del comunicato. Ciò avverrà cercando un equilibrio tra le esigenze nazionali e la domanda e gli obblighi internazionali, inclusi quelli assunti nell'ambito dell'alleanza Gavi Covax a favore dei Paesi in via di sviluppo. (Brb)