Francia: sciopero Sanofi, scontro sull'adesione tra sindacati e dirigenza

- Lo sciopero che si è tenuto oggi tra i lavoratori del gruppo farmaceutico francese Sanofi ha registrato una mobilitazione "record" secondo il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt), mentre la dirigenza dell'azienda parla di un'adesione minore del 5 per cento. La protesta è stata indetta contro il piano di ristrutturazione e per chiedere un aumento dei salari. "Abbiamo battuto i nostri record", ha detto Louis Peyren, coordinatore della Cgt. Il sindacato della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt) non si è espresso perché non aveva numeri alla mano, ma la coordinatrice Florence Faure ha evocato "una mobilitazione abbastanza importante su diversi siti".(Frp)