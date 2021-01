© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Homs è avvenuta un’esplosione in prossimità di un’azienda del gas. Lo riferisce l’emittente televisiva statale, senza fornire, tuttavia, ulteriori dettagli. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Sana”, le fiamme sono state provocate dall’esplosione di una cisterna della Compagnia siriana per il trasporto del greggio in prossimità di una stazione di distribuzione del gas.(Res)