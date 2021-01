Auto: Ad Stellantis Tavares ricorda Marchionne, profondo rispetto per suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scomparso nel 2018, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico italo-statunitense Fiat Chrysler Automobiles (Fca) Sergio Marchionne “ci sta guardando da lassù”. È quanto affermato da Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, l'azienda nata dalla fusione tra Fca e la concorrente francese Peugeto Société Anonyme (Psa). Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Tavares ha dichiarato di avere “un profondo rispetto” per il lavoro e il “pensiero visionario” di Marchionne. Per Stellantis, la memoria del dirigente italo-canadese è “una grande responsabilità per avere successo con la fusione”. Tavares ha aggiunto di sperare che, se Marchionne “ci sta guardando, sia felice di quello che stiamo facendo”. Soprattutto, ha evidenziato l'Ad, “dobbiamo far avanzare Stellantis”, poiché si tratta anche di “un dovere morale per tutti coloro che lavorano nell'azienda”. (Geb)