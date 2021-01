Pd: Buscemi, Cerno intende rientrare? Non dimentico parole con cui ha lasciato partito milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del senatore Tommaso Cerno di votare la fiducia al governo Conte e contestualmente di voler rientrare come indipendente nel gruppo del Partito democratico a Palazzo Madama non convince del tutto la comunità dem milanese. Cerno, eletto nel 2018 proprio nel collegio 1 di Milano, aveva lasciato il Pd innescando una pesante polemica con la segretaria locale Silvia Roggiani, che aveva accusato di chiedergli "il pizzo". Una vicenda finita con una querela per diffamazione da parte della segretaria del Pd Milano metropolitana, che aveva incassato allora - era febbraio 2020 - la solidarietà del segretario nazionale Nicola Zingaretti e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Dentro al Pd milanese a qualcuno le dichiarazioni di Cerno bruciano ancora. "Il Pd è una comunità, e in quanto tale è in grado di accogliere anche chi viene da un percorso politico diverso, quello che, tuttavia, faccio fatica a dimenticare sono le parole con cui il senatore Cerno lasciava il Partito democratico milanese meno di un anno fa, definendolo come 'una mafia' pronta a chiedere 'il pizzo'", ricorda la consigliera comunale dem Elena Buscemi su Facebook. "Mi aspetto - prosegue - che il mio partito difenda il lavoro e la dignità di tutti gli iscritti e di tutti i simpatizzanti, di quelli che credono che la militanza non sia un porta girevole, escludendo che il senatore Cerno possa semplicemente 'rientrare' come se nulla fosse". (Rem)