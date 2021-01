Conte: "Senza numeri il governo va a casa, ancora margini per un patto di legislatura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i numeri al Senato non consentono al governo di andare avanti, l'esecutivo va a casa. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della replica alla discussione generale sulle sue comunicazioni in aula al Senato. “Certo che c’è un problema di numeri e se i numeri non ci sono questo governo va a casa”, ha spiegato Conte. “Comprendo la diffidenza ma il mio appello” ai parlamentari “è un invito franco, trasparente ed aperto”, ha aggiunto. Il capo dell'esecutivo ha però rimarcato che “ci sono tutti i margini per lavorare in modo trasparente” attraverso “un patto di legislatura su cui continueremo a lavorare”. Conte ha quindi annunciato una prossima discussione su come "rafforzare la squadra di governo”.Il presidente del Consiglio rivolgendosi al leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della replica in aula al Senato, ha affermato: "Non mi sembra che quando abbiamo trattato temi concreti non si sia trovata una soluzione”. La bozza del Recovery “era il frutto di un primo confronto fra tutti i ministri”, ha aggiunto il capo del governo ricordando il suo appello a “confrontarsi” e rimarcando che il testo è stato migliorato “grazie anche al vostro contributo, ma nessuno può avere pretesa della verità e delle soluzioni più proficue per il Paese". Parlando poi ai parlamentari di Iv, Conte ha detto: "Ho difeso le vostre ragioni anche contro altre forze politiche e non avete mai trovato porte chiuse. Ma avete scelto la strada dell’aggressione e degli attacchi mediatici”. In riferimento allo strappo di Italia Viva, sancito dal ritiro delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, il capo del governo ha puntualizzato: “Rispettiamo questa scelta ma possiamo dire che forse non è la migliore negli interessi del Paese”.“Il tema della scuola - ha precisato Conte all'inizio del suo intervento - ci sta a cuore a tutti e dobbiamo lavorare perché resti al centro dell’agenda del Paese”. Sempre sul tema istruzione il premier ha sottolineato che cinque milioni di studenti del primo ciclo “hanno studiato in presenza” e ora stanno tornando in classe “anche i ragazzi del secondo ciclo”.In riferimento alla pandemia di Covid-19, Conte ha evidenziato che “viviamo una curva epidemiologica che non accenna a migliorare e questo ci preoccupa”. Il capo del governo ha quindi aggiunto che “siamo stati i primi a esser colpiti dal virus” e questo “ha avuto un impatto devastante” anche sui dati relativi alla mortalità nel nostro Paese. Inoltre, l’Italia “si caratterizza per avere una fra le popolazioni più anziane al mondo”. Quanto agli effetti della pandemia sul fronte economico il capo dell'esecutivo ha affermato: “Non è vero che l’Italia è il paese con la caduta più forte del Pil: i dati sono dati”. Nonostante il nostro Paese sia stato colpito per primo “nei primi tre trimestri il calo tendenziale del Pil è stato lo stesso della Francia e inferiore a quello della Spagna”, ha aggiunto Conte, ricordando che “il rimbalzo è stato fra i più alti in Europa”. Successivamente, il presidente del Consiglio ha confermato la stima del “9 per cento di calo del Pil” nel 2020.Conte, nel corso del suo intervento, ha sottolineato che la difesa della legalità “è nel nostro dna. Non si tratta di una generica attenzione ma una deliberata strategia di azione e questo sarà sempre così finché ci sarà questo governo”. Il presidente ha poi ricordato il giudice Paolo Borsellino, di cui oggi cade l’anniversario di nascita. A queste parole è seguito un lungo applauso dell’emiciclo. (Rin)