- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 20 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I, V e Pari Opportunità. Odg: 1) Statuto del Comitato Interfedi della Città di Torino; 2) Fondazione Film Commission Torino - Piemonte. Approvazione modifiche statutarie.Ore 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità, III, IV, V e I. Odg: Bilancio di Previsione finanziaria e documento unico di programmazione (dup) 2021-2023. Illustrazione dell'assessore Giusta per le materie di propria competenza.Ore 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II, I, VI e Servizi Pubblici Locali. Odg: Illustrazione della deliberazione n. 248/2021 del 12 gennaio 2021: "rifinanziamento del fondo previsto dalla legge n. 145/2018 articolo 1, comma 95 per interventi nel trasporto rapido di massa ad impianti fissi. Approvazione candidatura per l'assegnazione delle risorse."Ore 16 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e I. Odg: Bilancio di Previsione finanziaria e documento unico di programmazione (dup) 2021-2023. Illustrazione dell'assessore Finardi per le materie di propria competenza.REGIONEore 9:00 e 14:00, Videoconferenza, seduta del Consiglio regionale. (Rpi)