Libano: gruppo parlamentare Aoun auspica raggiungimento condizioni per formare il governo

- Il gruppo parlamentare aounista, affiliato al Movimento patriottico libero del deputato Gebran Bassil, ha espresso oggi l'auspicio che "si realizzino le condizioni per la formazione del governo". Lo riferisce un comunicato stampa diffuso al termine della riunione settimanale che si è tenuta in videoconferenza. Le dichiarazioni giungono nella stessa giornata in cui il premier uscente Hassan Diab ha proposto un'iniziativa per velocizzare la formazione del governo, affidata al primo ministro incaricato Saad Hariri. Il gruppo ha espresso l'auspicio "che sia giunto il momento e che siano soddisfatte le condizioni per la formazione di un governo tanto atteso". La formazione ha inoltre rinnovato l'invito rivolto ad Aoun di contattare il presidente della Repubblica, Michel Aoun, in modo che insieme formino un gabinetto contraddistinto dalle riforme, basato sulle costanti del Patto nazionale e delle regole costituzionali. La formazione parlamentare aounista accusa il primo ministro designato di non adottare criteri unificati cercando di nominare direttamente i ministri cristiani, pur avendo accettato che i ministri sciiti siano nominati dalla formazione Amal-Hezbollah. Il Libano è senza governo dalle dimissioni del primo ministro uscente Hassan Diab lo scorso agosto, dopo l'esplosione nel porto di Beirut. (Res)