Editoria: Claudio Martelli, "Parigi-Hammamet" di Bettino Craxi è lettura suggestiva e intrigante

- E' una lettura suggestiva, intrigante che contiene delle verità non dette, ed era lo scopo del libro, ed altre ne suggerisce. Lo ha affermato Claudio Martelli, storico esponente del Partito socialista italiano, in occasione del 21° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, nel corso del webinar organizzato dalla Fondazione Craxi di presentazione del romanzo inedito del leader socialista, "Parigi-Hammamet". "Questo romanzo mi ha molto sorpreso, innanzitutto, sconcertato in qualche misura ed incuriosito. E' in parte frammentario ed in parte molto elaborato. In parte si vede proprio la traccia del Bettino che io tra tutti ho conosciuto, in altri un po' si perde", ha sottolineato il direttore del giornale "Avanti!" per poi aggiungere: "A me ha fatto venire in mente - e credo sia il maggior elogio che possa fargli - il romanzo di Leonardo Sciascia 'Todo modo': questa idea che Sciascia, di cui celebriamo un secolo dalla nascita, era convinto che la letteratura potesse dire delle verità precluse, che erano impossibili da dire in sede storica o di pura cronaca o di denuncia. Quel che è accaduto a Craxi nella parte terminale della sua esperienza politica, che è il sottotitolo del mio libro 'La grande coalizione', qui trova una versione romanzesca, che dice più cose di quelle che si riesce a dire talvolta quando si ha il dovere del massimo della documentazione. Dice delle verità che sono precluse ad altre forme di conoscenza e di scrittura - ha osservato il politico, giornalista, scrittore e conduttore televisivo - perché mescola vicende personali e colma le lacune della documentazione con l’immaginazione: è il mestiere dei romanzieri, della letteratura". (segue) (Rin)