Procida 2022: Pd, bene scelta Franceschini che innesca percorso virtuoso

- "Come deputate e deputati del Pd, membri della commissione Cultura della Camera, vogliamo esprimere soddisfazione per la scelta di Procida come Capitale della Cultura italiana 2022. Il ministro Franceschini, nelle sue motivazioni ha sottolineato come questa assegnazione determini un percorso di valorizzazione di tutte le città al di là della vincitrice, mettendo in moto un meccanismo virtuoso e attrattivo. Siamo d'accordo e abbiamo potuto apprezzare le virtù dei progetti delle altre 9 città finaliste da valorizzare tutte nei diversi elementi attrattivi. Tutti speriamo nel 2022 di essere tornati alla normalità e dunque che la cultura e il turismo siano tornati fondamentali come prima della crisi dovuta al covid-19". Così in una nota i deputati e le deputate Pd, membri della commissione Cultura della Camera. (segue) (Ren)