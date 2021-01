Procida 2022: Pd, bene scelta Franceschini che innesca percorso virtuoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari dem hanno aggiunto: "Quanto a Procida siamo certi che la scelta avrà una ricaduta positiva per tutte le isole minori, quei luoghi in cui il paesaggio è parte integrante della cultura; e che la dimensione laboratoriale predominate nel progetto (con aspetti sociali e di diffusione tecnologica) seppur indirizzata alle isole tirreniche sarà rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Inoltre, come indicato nella motivazione il progetto vincitore presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente". Quindi i deputati del Partito democratico hanno concluso così il loro intervento: "E può rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del paese". (Ren)