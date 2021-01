© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Volete andare avanti con una maggioranza raccogliticcia? Ve lo auguro, ma fate presto perché non avete tempo da perdere”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento in aula al Senato in occasione della discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Rin)