Campania: Iannone (Fd'I), altro che fake news, Frecciarossa non è più previsto da febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 5 stelle mi accusano di diffondere notizie false sulla mancanza, da febbraio, del treno Salerno-Roma delle 5,15. Basterebbe dare uno sguardo al sito di Trenitalia per rendersi conto che non è più previsto il collegamento delle 5,15 necessario per i pendolari salernitani che devono essere a Roma di buon mattino. Sarei lieto di annunciare che non sarà soppresso, e questo nell’interesse di tanti pendolari che già fanno una vita molto sacrificata, ma ad oggi la situazione è quella che si vede: il collegamento Freccia non c’è". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, coordinatore regionale di Fd'I in Campania: "Nell’ultimo anno sono intervenuto già tre volte a difesa di questo fondamentale servizio. Piuttosto questi signori dei 5 stelle anziché darmi del bugiardo farebbero bene a impegnarsi affinché non accada che ogni 3 mesi i pendolari salernitani debbano preoccuparsi di difendere un loro diritto. Per quanto mi riguarda resterò sempre a loro fianco".(Ren)