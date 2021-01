Monza: Provincia organizza "pillole d'inciampo" online per Giornata della memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Una settimana di eventi online sui canali della Provincia di Monza Brianza per non dimenticare e mantenere saldo il filo della memoria, nonostante le restrizioni anti-Covid. Parte da qui il progetto per la Giornata della memoria promosso dalla Provincia Mb insieme al Comitato per le pietre di inciampo Mb. Quest'anno - fa sapere una nota - non essendo possibile organizzare cerimonie di posa delle pietre di inciampo nei Comuni, le parole sostituiranno le pietre per continuare quel racconto delle pagine più buie della nostra storia rendendo attuale la testimonianza del passato. "Parole di memoria" è il format di eventi che sarà proposto online sui canali web e social della Provincia a partire dal 20 al 27 gennaio alternando, attraverso interviste, letture, teatro e dialoghi la voce dei testimoni con la voce dei giovani a confronto con la storia e l'attualità. "Quest'anno, a causa del Covid, abbiamo dovuto rimandare la posa delle pietre nei Comuni ma abbiamo ritenuto necessario dare un segnale di presenza in occasione della giornata della memoria: è dovere, infatti, delle istituzioni trasmettere quel patrimonio che è la memoria che ci riporta ai valori di democrazia e libertà", spiega il presidente della Provincia Mb Luca Santambrogio. "Il covid - prosegue - ci sta costringendo a fermarci e riflettere sulla nostra società e su quei principi che davamo per scontati senza forse comprenderne davvero il valore. In questi mesi abbiamo sentito più volte usare parole come 'dittatura sanitaria', privazione dei diritti e della libertà: l'uso delle parole veicola dei messaggi, per questo abbiamo ritenuto che la giornata delle memoria quest'anno dovesse partire proprio da una riflessione sulle parole. Parole sempre più preziose per costruire un nuovo immaginario quando i testimoni diretti non potranno più farlo con la propria voce".