Monza: Provincia organizza "pillole d'inciampo" online per Giornata della memoria (2)

- "Con la posa delle venti pietre che andremo a fare nella nostra Provincia entro la prossima primavera 2021 saranno oltre quaranta i deportati ricordati ad oggi. La storia delle deportazioni attraversa e lascia un segno importante nella nostra Brianza. Esse raccontano dei campi di sterminio e delle tirannidi nazifasciste subite, in tutta Italia e in tutta Europa. Con le pietre d'inciampo coinvolgiamo le scuole e invitiamo alla riflessione, alla conoscenza della storia. Il Comitato per le Pietre d'Inciampo continuerà in questa memoria così capillare in tutto il nostro territorio; tanti, troppi sono stati i brianzoli assassinati e non più tornati alle loro case, noi li ricorderemo tutti", assicura Milena Bracesco, presidente del Comitato Pietre di inciampo Mb. La Provincia Mb sta sperimentando, in collaborazione con Epickonomia, un format di comunicazione social per dare voce ai Comuni e valorizzare il lavoro che viene fatto dalle istituzioni locali sul territorio. La trasmissione social "la voce dei Comuni" inaugurerà mercoledì prossimo la settimana di eventi online. A partire dal 20 gennaio saranno pubblicate giornalmente le "pillole d'inciampo" per non dimenticare. Appuntamento clou mercoledì 27 gennaio a partire dalle 9.30 con tre interviste racconto a Edith Bruck, sopravvissuta ad Auschwitz, Franco Perlasca, figlio del Giusto tra le Nazioni Giorgio Perlasca, Milena Bracesco, figlia di Enrico Bracesco, antifascista, deportato a Mauthausen e assassinato nel Castello di Hartheim. La settimana si concluderà con l'ultima diretta Facebook mercoledì 27 gennaio dalle 10.45 con la partecipazione di alcuni Comuni che hanno aderito al Comitato delle pietre di inciampo e un dialogo tra alcuni ragazzi e il professor Mantegazza (docente di scienze umane dell'Università di Milano – Bicocca) dedicato a "ricordare il dolore ma celebrare la vita". (com)