Regno Unito: nuovo record di vittime da Covid-19, oltre 1.600 in un giorno

- Il Regno Unito fa registrare un nuovo numero massimo di vittime da Covid-19 in un giorno, riportando 1.610 decessi dovuti alla malattia nelle ultime 24 ore, il dato più alto nel Paese dall'inizio della pandemia. Il numero di persone risultate positive ai test nell'ultima giornata è invece di 33.355. Il dato arriva nello stesso giorno in cui l'Ufficio nazionale di statistica ha diffuso dei dati secondo i quali, nel mese di dicembre, una persona su dieci nel Regno Unito, e una su otto in Inghilterra, sarebbe risultata positiva ai test sugli anticorpi contro il Sars-Cov-2, evidenziando come queste persone siano venute ad un certo punto in contatto con il virus, pur senza sviluppare i sintomi della malattia. (Rel)