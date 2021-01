Energia: Aie rivede leggermente al ribasso previsioni su domanda petrolifera 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l’energia (Aie) ha rivisto al ribasso le sue previsioni di domanda per il 2021. "La diffusione globale del vaccino pone i fondamentali su una traiettoria più solida per l'anno, con domanda e offerta che tornano a una modalità di crescita dopo il crollo senza precedenti del 2020", ha affermato l'Aie nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero. Tuttavia, l’Agenzia ha leggermente rivisto al ribasso le previsioni di domanda, di 600 mila barili al giorno per il primo trimestre e di 300 mila barili al giorno per l’intero 2021. "Ci vorrà più tempo prima che la domanda di petrolio si riprenda completamente considerando che le nuove serrate in vari Paesi stanno pesando sulle vendite di carburanti", ha sottolineato l’Aie. (segue) (Res)