Rifiuti: Lega, Zingaretti fallisce e ministero dovrà scegliere discarica Latina

- "Perché i cittadini del Lazio pagano lo stipendio al presidente di Regione, Nicola Zingaretti? Sull'emergenza rifiuti il Tar del Lazio è stato costretto addirittura a commissariare Zingaretti, colpevole di non aver ottemperato alla sentenza di individuazione di una discarica nell'Ato di Latina". Lo dichiara in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, che ha chiesto chiarimenti al governatore Zingaretti con un'interrogazione sul caso. "Ora la patata bollente passa nelle mani del dirigente del ministero dell'Ambiente Laura D'Aprile. Nessun dubbio: è il fallimento della politica", conclude Tripodi. (Com)