Sardegna: organizzazioni di settore, filiera turismo affonda nel silenzio della Regione

- L'assenza di programmazione ed impegni sulla continuità territoriale, per i collegamenti internazionali, per le strutture aeroportuali e sulle procedure per la sicurezza sanitaria per gli accessi turistici rischia di dare il colpo di grazia definitivo alla filiera del turismo in Sardegna, con un danno irrecuperabile per un terzo dell'economia e dell'occupazione della nostra isola. Questa la denuncia che arriva da Confindustria, Confapi, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Legacoop, Confcooperative, Casartigiani, Coldiretti e Federalberghi. "Sono cadute nel vuoto, senza alcuna risposta, due richieste di incontro inviate nelle scorse settimane da tutte le organizzazioni imprenditoriali sarde al presidente ed agli assessori del Turismo, dei Trasporti e della Programmazione della Regione, per affrontare con la massima urgenza i problemi della filiera che parte dal settore dei trasporti e non si limita al turismo tout court", si legge in una nota. "Ritardi insostenibili da parte della Regione Sardegna, che non giustificano certamente la chiusura pregiudiziale al confronto ed all'ascolto delle rappresentanze imprenditoriali mosse solo dalla volontà di contribuire con le proprie competenze ad individuare quelle soluzioni già implementate in altre regioni e che possono e debbono essere messe urgentemente in campo nell'interesse dei sardi e del loro futuro", si legge nel documento. (Rsc)