Usa-Venezuela: telefonata Pompeo-Guaidò, ribadito sostegno a leader opposizione

- Il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto un colloquio telefonico con il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò. Le parti “hanno discusso il reciproco obiettivo di una transizione democratica pacifica in Venezuela e il sostegno incrollabile degli Stati Uniti alla leadership” di Guaidò, si legge in un comunicato a nome del portavoce Morgan Ortagus. Pompeo “ha espresso il suo personale rispetto e apprezzamento per l'impegno del presidente ad interim Guaido per la causa della libertà” e “ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del popolo venezuelano mentre continua ad affrontare una delle peggiori crisi umanitarie del mondo creata dal regime illegittimo di Maduro”. (segue) (Nys)