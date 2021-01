Usa-Venezuela: telefonata Pompeo-Guaidò, ribadito sostegno a leader opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante diplomatico del leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò negli Stati Uniti, Carlos Vecchio, assisterà domani alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Usa Joe Biden. “Mercoledì 20 gennaio rappresenteremo il popolo del Venezuela e il legittimo governo ad interim del presidente, Juan Guaidó, all'inaugurazione del mandato del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con l'obiettivo di continuare a lavorare insieme al nostro principale alleato per un Venezuela libero", ha confermato Carlos Vecchio in un post sul suo profilo Twitter. Vecchio ha pubblicato sul suo account un video che lo ritrae mentre di sottopone al test anti-Covid al Pentagono, requisito richiesto a tutti gli invitati per poter assistere alla cerimonia. Durante la presidenza di Donald Trump gli Stati Uniti hanno riconosciuto Guaidò come legittimo presidente ad interim del Venezuela. (segue) (Nys)