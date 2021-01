Usa-Venezuela: telefonata Pompeo-Guaidò, ribadito sostegno a leader opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è la prima prova di continuità nella gestione del dossier Venezuela da parte dell'amministrazione entrante statunitense, rispetto a quella del presidente uscente, Donald Trump. Sul tema, nelle colonne del "Nuevo herald", è intervenuto anche Andres Oppenheimer, conosciuta firma della regione. "Biden ha detto poco sul Venezuela, al di là della promessa di cercare l'aiuto dei paesi europei per aumentare la pressione sul (presidente Nicolas) Maduro perché convochi elezioni libere. Ma tra gli altri segnali che Biden non ritirerà l'appoggio degli Stati Uniti a Guaidò c'è il fatto che l'amministrazione entrante ha invitato l'ambasciatore Vecchio ad assistere alla cerimonia di insediamento", il 20 gennaio. La scorsa settimana il senatore democratico Dick Durbin, da sempre attento alla causa venezuelana, ha incontrato il futuro segretario di Stato, Tony Blinken, discutendo del possibile appoggio al leader oppositore Guaidò e delle azioni per "riportare la democrazia" nel paese caraibico. (segue) (Nys)