Usa-Venezuela: telefonata Pompeo-Guaidò, ribadito sostegno a leader opposizione (4)

- Alcune ricostruzioni stampa Usa hanno tuttavia ipotizzato un relativo ammorbidimento della linea della Casa Bianca nei confronti di Caracas. Secondo diverse fonti il team preposto alla Sicurezza nazionale del presidente eletto effettuerà una revisione del programma di sanzioni del dipartimento del Tesoro. Secondo quanto riportato, Adewale “Wally” Adeyemo, scelto da Biden come numero due del Tesoro, si coordinerà con altre agenzie della sicurezza nazionale al fine di rivedere il funzionamento dell’Unità terrorismo e intelligence finanziaria. In particolare, l’amministrazione Biden punterebbe a favorire elezioni libere ed eque in Venezuela offrendo in cambio un alleggerimento delle sanzioni come strategia per porre fine alla crisi nel paese. (segue) (Nys)