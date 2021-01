Usa-Venezuela: telefonata Pompeo-Guaidò, ribadito sostegno a leader opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se confermata, la strategia rappresenta un deciso cambio di passo rispetto a quella promossa dall’amministrazione di Donald Trump, per la quale l’uscita di scena di Maduro è sempre stata condicio sine qua non per la soluzione alla crisi. Che questo sarà il nuovo corso della strategia Usa per il Venezuela è opinione diffusa anche tra gli osservatori. "Biden non eliminerà le sanzioni ma probabilmente introdurrà elementi più utili: le proporrà come strumento di negoziazione politica", ha scritto sul suo account Twitter Luis Vicente Leon, presidente della società di sondaggi venezuelana Datanalisis. (segue) (Nys)