Usa-Venezuela: telefonata Pompeo-Guaidò, ribadito sostegno a leader opposizione (6)

- Il colloquio tra Pompeo e Guaidò si è svolto in contemporanea all'annuncio di nuove sanzioni Usa nei confronti di tre individui, sei petroliere e 14 entità per i loro legami con il settore petrolifero venezuelano. Tra i destinatari delle sanzioni c’è anche un cittadino italiano di nome Alessandro Bazzoni, residente a Lugano, e ben due aziende di sua proprietà. Si tratta, riferisce un comunicato del dipartimento del Tesoro, della società di consulenza finanziaria Amg S.A.S, di base a Verona, e della società di grafica Serigraphiclab, di base a Porto Torres. L’uomo, si legge, è accusato di avere un ruolo di facilitatore in un network internazionale volto ad aggirare le sanzioni statunitensi imposte al settore petorlifero venezuelano. (segue) (Nys)