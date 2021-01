Usa-Venezuela: telefonata Pompeo-Guaidò, ribadito sostegno a leader opposizione (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha annunciato che la relatrice speciale Alena Douhan effettuerà una visita nel paese dal 1 al 12 febbraio per valutare l’impatto delle sanzioni imposte al governo di Nicolas Maduro. Alena Douhan è la nuova relatrice speciale sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sui diritti umani. “Su invito del governo del Venezuela Alena Douhan effettuerà una visita ufficiale nel Paese dal 1 al 12 febbraio 2021”, fa sapere l’alto commissariato in un comunicato. (Nys)