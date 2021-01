Auto: Ad Stellantis Tavares, useremo storia marchi italiani per futuro di successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Stellantis, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (Fca, Italia-Usa) e Peugeot Société Anonyme (Psa, Francia) utilizzerà la storia dei marchi italiani “per costruire un futuro di successo”. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Tavares ha sottolineato il suo legame con l'industria automobilistica italiana. In particolare, l'Ad ha ricordato che la sua “primissima auto” è stata un'Alfa Romeo Sprit blu scuro, acquistata in Francia. Ora, ha proseguito Tavares, “anche una delle mie auto da corsa private ha un motore Alfa”. Per l'amministratore delegato di Stellantis, “i marchi italiani hanno una ricca storia in termini di velocità, eleganza o concetto di prodotto, oltre alla loro passione mediterranea”. Pertanto, ha evidenziato Tavares, Stellantis utilizzerà “questa storia per costruire un futuro di successo”. Secondo l'Ad di Stellantis, infatti, “non si può fare a meno di amare” le auto italiane. (Geb)