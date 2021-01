India, il governo chiede a WhatsApp di ritirare i nuovi termini di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha chiesto alla più usata app di messaggistica del mondo, WhatsApp, di ritirare i nuovi termini di servizio per gli utenti in India. Lo riferisce l’emittente televisiva “Ndtv” citando fonti ben informate. In particolare, in una lettera indirizzata all’amministratore globale di WhatsApp Will Cathcart, il ministero dell’Elettronica e delle Tecnologie dell’informazione di Nuova Delhi ha manifestato in dettaglio i propri timori per i rischi alla sicurezza dei dati degli utenti posti dalle nuove politiche, che rendono obbligatoria la condivisione di informazioni con la piattaforma social Facebook, che ha acquistato l’app di messaggistica nel 2014. Il governo indiano critica inoltre l’approccio “tutto o niente” dell’azienda statunitense, che costringe gli utenti ad accettare i termini di servizio senza alternative.In Asia è in corso un vero e proprio esodo da WhatsApp dopo la revisione dei termini di servizio, che consentono a Facebook, a partire dall'8 febbraio, di accedere ad alcune informazioni personali degli utenti di WhatsApp come gli status, le liste dei contatti, la posizione e i dati di utenza. La modifica dei termini di servizio ha interessato anche gli utenti europei di WhatsApp, anche se Facebook ha dichiarato che in Europa e nel Regno Unito le informazioni private non saranno condivise con Facebook. Negli Stati Uniti e in Asia, però, la mossa ha innescato una vera e propria fuga di utenti, come segnalato dal quotidiano "Nikkei", che cita ad esempio Hong Kong. Nella ex colonia britannica la sorveglianza da parte dello Stato cinese sui cittadini è in aumento dallo scorso anno a seguito dell'adozione della nuova Legge sulla sicurezza nazionale, e in molti temono che quello decretato da Facebook sia solo il primo passo verso la condivisione delle chat private con le autorità di Pechino.Come per altri social media, la progressiva invasione di campo nella privacy sta spingendo numerosi utenti alla ricerca di alternative: tra il 6 e il 10 gennaio un'altra applicazione di messaggistica privata, Signal, ha registrato circa 7,5 milioni di utenze giornaliere: un aumento di 43 volte in una settimana, grazie anche alla "pubblicità" dell'ad di Tesla, Elon Musk, e di Edward Snowden, l'ex contractor dell'Nsa che espose le operazioni di spionaggio statunitensi. Un'altra applicazione di messaggistica istantanea, Telegram, ha raccolto oltre 25 milioni di nuovi utenti nel mondo tra il 10 e il 12 gennaio scorsi, superando così i 500 milioni di utenti attivi. Nei giorni scorsi Signal e Telegram hanno dominato i download negli app store di Apple e Google negli Usa, in diversi Paesi europei e asiatici. Ad Hong Kong la transizione è stata pubblicamente promossa, tra gli altri, da Kwok Ka-wing, presidente della Hong Kong Financial Industry Employees General Union, che ha espresso preoccupazione per il crescente controllo esercitato dai grandi monopoli tecnologici sulla vita delle persone. Ad oggi WhatsApp è utilizzata da quasi l'80 per cento della popolazione della ex colonia britannica, che però è molto sensibile al tema della privacy.Lokman Tsui, professore aggiunto presso la Chinese University di Hong Kong, evidenzia che "la migrazione verso Signal riflette la crescente preoccupazione (degli utenti) per la privacy e la sicurezza in generale, e più nello specifico una progressiva perdita di fiducia verso WhatsApp e Facebook". Tsui ricorda a questo proposito che Facebook aveva più volte promesso "che non avrebbe forzato la condivisione dei dati di WhatsApp. Una promessa che ora è stata infranta". Signal, di contro, si propone come app nonprofit che raccoglie solo i metadata strettamente necessari al funzionamento della app, e che si finanzia esclusivamente tramite le donazioni personali degli utenti. Per Facebook, le polemiche relative a WhatsApp sono solo l'ultimo capitolo di un rapporto a dir poco controverso con la privacy. Negli ultimi anni l'azienda è stata accusata in più occasioni di raccogliere e condividere segretamente le informazioni personali dei suoi utenti. Alla fine dello scorso anno, Facebook, Twitter e Google sono state accusate di aver creato una "task platform" comune per coordinare attività di censura dei rispettivi utenti, secondo accuse rivolte agli ad delle società nel corso di una audizione al Senato federale degli Stati Uniti. Facebook è stata anche accusata di essersi dotata di un "tool", battezzato "Centra", per monitorare la navigazione dei suoi utenti al di fuori del social media, a loro insaputa.Tali sviluppi avvengono, peraltro, in un contesto in cui Facebook e Twitter subiscono da alcuni giorni una forte erosione della loro capitalizzazione di mercato con le ricadute negative della decisione di bandire dalle loro piattaforme il presidente Usa uscente, Donald Trump, e altri conservatori statunitensi di alto profilo, come il libertario Ron Paul. Ad aggravare le polemiche e il clima di sfiducia sulle società, oltre al controllo sempre più stretto esercitato sui contenuti dei loro utenti, c'è anche l'attacco dei colossi del web contro competitori come Parler: la scorsa settimana il social media emergente aveva registrato un boom di nuove utenze - perlopiù internauti conservatori in "fuga" da Twitter - solo per finire oscurato dal Web, a seguito di un boicottaggio coordinato da parte di Google, Apple e Amazon, che forniva a Parler il servizio di cloud hosting. Dopo la messa al bando di Trump, che su Twitter contava oltre 88 milioni di "seguaci", Facebook e Twitter hanno visto calare il loro valore di mercato combinato di ben 51,2 miliardi di dollari in una settimana: una conseguenza diretta del sensibile calo di utenze attive registrate da entrambe le piattaforme. A subire il danno finanziario maggiore è stato Facebook, la cui capitalizzazione di mercato è crollata di ben 47,6 miliardi di dollari. Twitter, invece, ha subito una svalutazione di 3,5 miliardi di dollari. (Inn)