Mozambico: Pouyanné (Total) incontra presidente Nyusi per discutere sicurezza Mozambique Lng

- Il presidente del gruppo petrolifero francese Total, Patrick Pouyanné, ha incontrato il presidente del Mozambico, Filippe Nyusi, per discutere di temi riguardanti la sicurezza della zona di Afungi, dove sorge Mozambique Lng, sito specializzato nel gas naturale liquefatto. Pouyanné e Nyusi hanno stabilito i "principi di "un piano di azione per rafforzare la sicurezza della zona al fine di permettere una mobilitazione progressiva delle squadre nei prossimi mesi", ha fatto sapere Total in un comunicato. La zona negli ultimi mesi è stata colpita di una serie di attacchi condotti da gruppi jihadisti.(Frp)