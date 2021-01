Nord Macedonia-Montenegro: colloquio fra vicepremier, ribaditi ottimi rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro del Sistema politico della Macedonia del Nord, Artan Grubi, ha avuto oggi un colloquio in videoconferenza con il vicepremier del Montenegro, Dritan Abazovic. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i due interlocutori hanno ribadito gli eccellenti rapporti bilaterali fra i due Paesi. Grubi si è congratulato con il suo omologo montenegrino per la nomina a vice primo ministro e per il successo nell'attuazione delle politiche a vantaggio dei cittadini del Montenegro. Grubi ha ribadito l'impegno di Skopje ad adempiere alle riforme e agli impegni presi per un avvio dei negoziati di adesione con l'Unione europea il prima possibile. Il vice primo ministro montenegrino ha osservato che la Macedonia del Nord è un paese amico e un partner strategico per il Montenegro. Grubi e Abazovic hanno concordato sul fatto che la piena adesione della Macedonia del Nord e del Montenegro alla Nato, l'amicizia con i membri della comunità internazionale e soprattutto con gli Stati Uniti, partner strategico dei due Paesi, oltre che il percorso comune verso l'Unione europea sono un valore aggiunto per lo sviluppo e soprattutto per la pace e la stabilità della regione dei Balcani occidentali. (Seb)