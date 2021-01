Rifiuti: Palozzi (Cambiamo), pesante bocciatura per presidente Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del Tar di nominare un commissario per individuare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento rifiuti in ambito regionale, rappresenta di fatto l'ennesima, pesantissima bocciatura verso la Regione Lazio a guida Nicola Zingaretti". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Troppo spesso, infatti - aggiunge - quest'amministrazione di centrosinistra sulla questione rifiuti ha tentennato, lo abbiamo visto anche nell'eterno scaricabarile con la sindaca Raggi per l'emergenza della Capitale d'Italia. Il governatore del Lazio ha palesato una debolezza e una inerzia amministrativa inaccettabili, che saranno ancora una volta i cittadini del Lazio a dover pagare".(Com)