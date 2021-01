Napoli: Piscopo e Felaco, riconsegnata l'area verde dell'ex Birreria Peroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riconsegnata l'area a verde dell'Ex Birreria Peroni alla Municipalità 7, circa 6.000 mq completati e resi fruibili alla collettività". Lo hanno dichiarato in una nota il vicesindaco con delega all'Urbanistica Carmine Piscopo e l'Assessore comunale al verde Luigi Felaco: "Il progetto è stato realizzato nell'ambito del piano urbanistico attuativo "ex Birreria Peroni", che prevede la realizzazione di un più ampio complesso di opere, tra cui un parcheggio pubblico, un centro polifunzionale e nuove attrezzature e servizi pubblici integrati. La fruizione dell'area sarà consentita dalla mattina fino alle ore 21. La manutenzione sarà a cura della società Media Com con un accordo trentennale, eventualmente rinnovabile su richiesta dell'ente". (Ren)