Ue: Commissione propone proroga quadro temporaneo aiuti di Stato al 31 dicembre

- La Commissione europea ha inviato oggi agli Stati membri per consultazione una bozza di proposta per prorogare fino al 31 dicembre 2021 e adeguare ulteriormente il campo di applicazione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, inizialmente adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Commissione europea. "Poiché la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus continua a influenzare profondamente le nostre vite, le aziende di tutta Europa hanno bisogno di ulteriore sostegno per superare la crisi", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza. "Ecco perché proponiamo di prorogare il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2021 e di aumentare gli importi degli aiuti disponibili per le imprese nell'ambito di determinate misure per garantire che rimanga disponibile un sostegno efficace. Decideremo la strada da seguire tenendo conto delle opinioni di tutti gli Stati membri e della necessità di preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico", ha aggiunto. (segue) (Beb)