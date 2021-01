Ue: Commissione propone proroga quadro temporaneo aiuti di Stato al 31 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione dell'esecutivo europeo, partendo dalla persistenza e dall'evoluzione della pandemia, riguarda la necessità di prolungare ulteriormente il quadro temporaneo e di continuare ad adeguarne la portata alle esigenze in evoluzione delle imprese, mantenendo le salvaguardie per preservare una concorrenza effettiva. Il progetto di proposta tiene conto del feedback iniziale ricevuto dagli Stati membri su un'indagine avviata dalla Commissione nel dicembre 2020 per raccogliere le loro opinioni sull'attuazione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Su questa base, la Commissione ha inviato agli Stati membri per consultazione il progetto di proposta che comprende tre misure. La prima, la proroga delle disposizioni esistenti del quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021. L'obiettivo è consentire agli Stati membri di sostenere ulteriormente le imprese nel contesto della crisi in corso, tutelando la parità di condizioni. (segue) (Beb)