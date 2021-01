Ue: Commissione propone proroga quadro temporaneo aiuti di Stato al 31 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda, vista la durata prolungata della crisi, l'aumento dei massimali per importi limitati di aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo (attualmente fino a 120 mila euro per azienda attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura, 100 mila euro per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli, e 800 mila euro per azienda attiva in tutti gli altri settori) e per misure che contribuiscono ai costi fissi delle aziende non coperte dai loro ricavi (attualmente fino a 3 milioni di euro per azienda), tenendo conto della perdurante incertezza economica e le esigenze delle imprese colpite dalla crisi. La terza, di consentire agli Stati membri di convertire anche in una fase successiva gli strumenti rimborsabili concessi, compresi i prestiti, fino a 800 mila euro per impresa (120 mila euro per impresa attiva nel settore della pesca e acquacoltura e 100 mila euro per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli) in sovvenzioni dirette. L'obiettivo è fornire incentivi agli Stati membri affinché scelgano strumenti rimborsabili come forma di aiuto. Ora, gli Stati membri hanno la possibilità di commentare il progetto di proposta della Commissione. (Beb)